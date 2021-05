Das Gesundheitsamt meldete am Freitag elf Corona-Neuinfektionen. Damit sinkt auch der Inzidenzwert, der die Anzahl der Neuinfizierten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner angibt, und liegt nur knapp über die Notbremsen-Marke von 100. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt ihn mit 102,5 an, das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Landau mit 101,1. Die Differenz erklärt sich durch unterschiedliche Zeitpunkte der Erhebung. Die LUA-Daten sind aktueller. Für die Notbremse ist aber der RKI-Wert maßgeblich. Aktuell sind 211 aktive Infektionsfälle im Landkreis Kusel bekannt: 55 Personen aus Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 62 aus Lauterecken-Wolfstein und 94 aus dem Oberen Glantal.