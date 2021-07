Auch am Freitag gibt es im Landkreis keine bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das geht aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes in Mainz hervor. Die Anzahl derer liegt somit weiter bei 2226, die seit Beginn der Pandemie positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden sind. Als genesen gelten 2155 Personen, 68 Menschen im Kreis sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Aktuell sind noch drei aktive Infektionsfälle bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt am vierten Tag in Folge bei 0,0.