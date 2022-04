Das Landesuntersuchungsamt (Lua) in Mainz meldet am Dienstag 323 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für den Landkreis. Da das Lua über Ostern keine Zahlen veröffentlicht hatte, fasste die Behörde in Mainz die Neuinfektionen von Ostersonntag bis Dienstag, 19. April, zusammen. Im Kreis sind derzeit 3245 aktive Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Rate liegt unter Einberechnung der hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte bei 810,8. Die Rate ergibt sich aus der Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 3,17. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Dienstagnachmittag, kein Corona-Patient behandelt. Das geht aus den Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.