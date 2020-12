Der Inzidenzwert im Landkreis Kusel ist am Donnerstag erstmals seit Wochen wieder unter die Marke von 100 gefallen. Grund: Vor genau einer Woche waren 69 positiv Getestete in der Afa hinzugekommen. Die spielen nun in der Sieben-Tage-Inzidenz keine Rolle mehr. Sie liegt bei 82,6, unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten US-Streitkräfte gar bei 78,2.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion, außerdem 16 Neuinfektionen. 1166 Corona-Fälle wurden somit insgesamt nachgewiesen. Davon gelten 843 Personen als genesen, 13 mehr als am Vortag. 280 aktive Infektionsfällen sind folgendermaßen auf die Verbandsgemeinden verteilt: 114 in Kusel-Altenglan, 36 in Lauterecken-Wolfstein, 131 im Oberen Glantal. 43 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona im Kreis verstorben.

Mehr zum Thema