Es ist der dritte Tag in Folge, an dem der Inzidenzwert im Landkreis, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, bei 0,0 liegt. Die Kreisverwaltung meldete am Donnerstag keine Neuinfektion. Im Kreis sind dem Landesuntersuchungsamt in Mainz zufolge derzeit noch drei aktive Covid-19-Erkrankungen registriert. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Donnerstagnachmittag, ein Patient behandelt und invasiv beatmet. Das geht aus dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi-Register) hervor.

