Der Kreisverwaltung sind am Wochenende insgesamt sieben Corona-Neuinfektionen gemeldet worden – vier am Samstag und drei weitere am Sonntag. Demnach wurde eine Neuinfektion in der Verbandsgemeinde Lauterecken registriert und jeweils zwei neue Fälle aus den Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Kusel-Altenglan gemeldet. Damit steigt die Anzahl der Menschen im Landkreis, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, auf insgesamt 1546. Aktuell sind laut Kreisverwaltung 90 aktive Infektionsfälle im Kreis bekannt: 34 in der VG Kusel-Altenglan, 18 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 38 in der VG Oberes Glantal. Bislang sind im Landkreis 57 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid19-Erkrankung verstorben. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der zurückliegenden sieben Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, beträgt momentan 48,4. Werden die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mitgerechnet, liegt der Wert 45,9.