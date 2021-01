Der Kreisverwaltung sind am Wochenende insgesamt neun Corona-Neuinfektionen gemeldet worden – fünf am Samstag und vier weitere am Sonntag. Drei neue Fälle sind demnach in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal aufgetreten, sechs in der VG Kusel-Altenglan. Die Anzahl der Menschen im Landkreis, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben, steige damit auf insgesamt 1510. Der Inzidenzwert – die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner – liegt aktuell bei 38,5. Unter Berücksichtigung der im Kreis lebenden Mitglieder der US-Streitkräfte ergibt sich ein Wert von 36,4. Aktuell seien 92 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt – 39 in der VG Oberes Glantal, 25 in der VG Kusel-Altenglan und 28 in der VG Lauterecken-Wolfstein.