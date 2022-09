Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen an einem Tag ist wieder in den dreistelligen Bereich geklettert. Beim Gesundheitsamt in Kusel sind von Montag bis Dienstagnachmittag 101 weitere Infektionsfälle bekannt geworden. Das hat am Dienstag die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Nach deren Angaben hat sich der Schwerpunkt wieder verlagert: Mit 48 Fällen konzentriert sich das Geschehen offenbar auf die Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Aus deren Gemeinden wurde mit 48 neuen Fällen annähernd die Hälfte der neu registrierten Ansteckungen gemeldet. 33 Neuinfektionen sind Bürgern in Orten der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan zuzuordnen, nur deren 20 wurden in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein bekannt.

Allein 48 neue Fälle in der VG Oberes Glantal

Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im gesamten Landkreis Kusel stieg auf 24.516 seit Beginn der Dokumentation. 120 Menschen sind an oder mit einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Aktuell gelten 863 Menschen im Landkreis als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten Angehörigen der US-amerikanischen Streitkräfte von 425 am Montag auf nun 457,5.