In vier Seniorenheimen im Landkreis sind 20 Mitarbeiter und 20 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert worden. Eine am Mittwoch im Krankenhaus verstorbene Frau lebte im Pro-Seniore-Haus Lauterecken. Landrat Otto Rubly befürchtet, dass bei Test weitere Infektionen erkannt werden.

Pro-Seniore-Sprecher Peter Müller bestätigte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass in der Residenz Lauterecken acht Mitarbeiter und zwei Bewohner mit dem Virus infiziert sind. Eine infizierte Bewohnerin mit Vorerkrankungen sei am Mittwoch im Krankenhaus verstorben.

Die erkrankten Mitarbeiter seien zu Hause, die erste Etage des Gebäudes sei in eine Quarantänestation umfunktioniert worden. Die Etage werde komplett freigehalten für Betroffene und Verdachtsfälle. Die Bewohner würden auf ihren Zimmern versorgt. Das Personal arbeite unter Vollschutz. Gemeinschaftsräume seien nicht mehr zugänglich.

Kein generelles Besuchsverbot

Dass die Corona-Welle irgendwann auch den Kreis Kusel stärker treffe, liege „im Bereich des Unvermeidlichen“, sagte Müller. Und da der Kreis seit einiger Zeit steigende Infektionszahlen vermelde, seien irgendwann auch offene Einrichtungen betroffen. Die rheinland-pfälzische Corona-Verordnung schreibe zudem kein generelles Besuchsverbot in Seniorenheimen vor, und so bestehe natürlich ein gewisses Risiko, dass es zu Infektionen komme.

Saarland strenger

Im Saarland, wo Pro Seniore ebenfalls Häuser betreibe, gebe es strengere Regelungen. Besuche seien dort nur in einem speziellen Zimmer möglich. In Rheinland-Pfalz hingegen sei ein Besuch „bis ins Bewohnerzimmer möglich“. Für Müller ist es offensichtlich, dass das Virus ins Haus eingeschleppt worden sei, denn „vorher war hier nichts“.

Laut Müller hat am vergangenen Wochenende eine Mitarbeiterin Symptome gezeigt. Daraufhin sei ein Test erfolgt, und die Rückverfolgung zu Kontaktpersonen habe begonnen. Das Gesundheitsamt ordnete die Testung des gesamten Wohnbereichs an. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt seien dann alle weiteren Maßnahmen im Haus umgesetzt worden, schildert der Pro-Seniore-Sprecher. Die verbliebenen Mitarbeiter müssten nun unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen eine immense Arbeit leisten, die man nicht hoch genug einschätzen könne. Angesichts der aktuellen Entwicklung appelliert Müller an alle Besucher, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und sich so zu verhalten, dass niemand gefährdet werde.

Keine schweren Verläufe

Im Haus Königsland der Protestantischen Altenhilfe in Wolfstein „sind einige wenige Mitarbeiter und Bewohner an Corona erkrankt“, wie Geschäftsführer Klaus Zimmermann bestätigt. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich um sechs Mitarbeiter und elf Bewohner.

Es gibt laut Zimmermann keine schweren Verläufe. Für das Haus sei ein Besuchsverbot für Angehörige und Therapeuten erlassen worden. Man stehe in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt.

Warten auf Testergebnisse

„Die betroffenen Mitarbeiter sind zu Hause in Quarantäne. Die Bewohner haben wir auf einer Isolier-Abteilung untergebracht“, erklärt Zimmermann. Sie würden separat versorgt. Es stünden allerdings noch weitere Testergebnisse aus.

Corona-Fälle meldet auch das Caritas-Seniorenhaus in Schönenberg-Kübelberg auf seiner Internetseite. Am Freitag gab es laut Sprecherin Renate Iffland eine Testreihe für das komplette Haus. Betroffen sind bislang nach RHEINPFALZ-Informationen vier Mitarbeiter und sechs Bewohner, derzeit zum Teil in Quarantäne, aber auch im Krankenhaus.

Appell des Landrates

Der saarländische Schwesternverband bestätigt zwei mit Corona infizierte Hauswirtschaftsmitarbeiterinnen im Haus am Schachenwald in Waldmohr. Sie seien in häuslicher Quarantäne. Bewohner seien nicht betroffen. Laut Pressesprecher Dirk Sellmann gebe es im Haus im Glantal in Altenglan und im Haus in den Auen in Offenbach-Hundheim bislang keine Erkrankungen.

„Die Lage ist mittlerweile sehr angespannt. Der schnelle Anstieg der Fallzahlen zeigt ganz deutlich den Ernst der Lage“, erklärt Landrat Otto Rubly: „Vier Todesfälle der letzten Woche sowie der starke Anstieg der Neuinfektionen in der Altersgruppe der über 60-Jährigen sollten uns alle zu ganz besonderer Vorsicht mahnen.“

BBS und zwei Kitas betroffen

Auch Schulen bleiben nicht infektionsfrei. Laut Michael Riefer, Leiter der Berufsbildenden Schule (BBS), gibt es einen Fall von Corona. Zuvor war im Netz über bis zu fünf Fälle spekuliert worden. Die betroffene Klasse der erkrankten Schülerin sei in 14-tägige Quarantäne geschickt worden, genauso wie die entsprechenden Lehrer. Riefer hat den Schülern nahe gelegt, keine Gerüchte über die Anzahl der Corona-Fälle im Netz zu verbreiten, da dies zu ungewollter Panik führen würde.

Zwei Kindertagesstätten im Kreis sind aktuell geschlossen: in Sand und Glan-Münchweiler. Am Montag war die Entscheidung in Schönenberg-Kübelberg gefallen, ab Dienstag sicherheitshalber die ganze Kita in Sand zu schließen. Ein Kind ist mit Covid-19 infiziert, informiert Ortsbürgermeister Thomas Wolf. Es habe Überschneidungen in Randzeiten gegeben, erklärt die Leiterin der Einrichtung, Alexandra Altherr, den Schritt, nicht nur zwei Gruppen, sondern die gesamte Einrichtung dicht zu machen.

Zwei Wochen in Quarantäne

91 Kinder besuchen die Kita Kleine Strolche, es gibt 20 Mitarbeiterinnen. Für sie gilt Quarantäne, jene mit engerem Kontakt werden getestet. Wenn es die gesundheitliche Situation zulasse, so Wolf, solle am nächsten Donnerstag wieder geöffnet werden. Ihm sei die Entscheidung „sehr, sehr schwer gefallen“, betonte Ortsbürgermeister Wolf.

Ganz ähnliche Worte findet Karl-Michael Grimm aus Glan-Münchweiler. Am Donnerstag erfuhr er, dass eine Erzieherin infiziert ist. Wegen des offenen Konzeptes der Kita Pfiffikus, die eine Betriebserlaubnis für 65 Kinder hat, musste sie ganz geschlossen werden. Die Mitarbeiterinnen seien überwiegend in Quarantäne, bis Freitag, 13. November, also zwei Wochen nach dem letzten Kontakt mit der infizierten Kollegin. So sollte die Kita am Montag darauf wieder öffnen können.

Problem für die Eltern

Auch Grimm weiß: „Für Eltern ist das wieder ein Problem.“ Schon während der Schließzeiten im Frühjahr und Frühsommer war es für viele Eltern ein Kraftakt gewesen, die Betreuung ihrer Kinder zu stemmen. Das Gesundheitsamt sei informiert worden, welche Kinder Kontakt hatten, für sie gelte häusliche Quarantäne.