Mit zwei neuen Corona-Fällen steigt die Anzahl der im Kreis Kusel positiv Getesteten auf 1594. Wie die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mitteilt, kommen die infizierten Personen aus dem Oberen Glantal sowie der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.

Als Genesen gelten 1502 Personen, drei mehr als am Dienstag. 59 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. 33 aktive Infektionsfälle sind bekannt: zehn in der VG Oberes Glantal, zwölf in der VG Kusel-Altenglan und elf in der VG Lauterecken-Wolfstein.

Der Inzidenzwert, die Fälle der vergangenen sieben Tage berechnet auf 100.000 Einwohner, beträgt 14,2 beziehungsweise 13,5, würden die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte berücksichtigt.