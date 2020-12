Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung meldete die Kreisverwaltung Kusel am Montagnachmittag. Die Person stammte aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. 42 Personen sind somit im Kreis gestorben.

Sechs Neuinfektionen wurden zudem laut Kreisverwaltung nachgewiesen. Fünf Personen stammen aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, eine kommt aus der VG Kusel-Altenglan.

Inzidenzwert von 219

Somit gibt es im Kreis nun insgesamt 1139 bestätigte Corona-Fälle. Davon gelten 819 Personen als genesen, zehn mehr als am Vortag. Die 287 aktiven Infektionsfälle verteilen sich folgendermaßen auf die Verbandsgemeinden: 138 im Oberes Glantal, 113 in Kusel-Altenglan, 39 in Lauterecken-Wolfstein.

Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen Tage pro 100.000 Einwohner, beträgt 219,3. Unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten US-Streitkräfte liegt er bei 207,5.

Mehr zum Thema