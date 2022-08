Bis Mittwoch sind binnen 24 Stunden 39 neue Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus beim Gesundheitsamt in Kusel registriert worden – einer mehr als noch am Tag zuvor. Wie die Kreisverwaltung Kusel am Mittwoch weiter mitteilte, sind zwölf neue Fälle in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan aktenkundig geworden. Ebenfalls zwölf Infektionen sind in Gemeinden der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein nachgewiesen worden, deren 15 waren es in Orten der Verbandsgemeinde Oberes Glantal.

Damit erhöht sich die Anzahl bestätigter Corona-Fälle im Landkreis Kusel auf jetzt 23.770 seit Beginn der Dokumentation. 118 Menschen sind bislang an oder mit einer Corona-Infektion verstorben. Aktuell gelten 767 Kreisbewohner als infiziert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – steigt damit wieder, von 201,7 auf nunmehr 219,3. Bei dieser Berechnung mit berücksichtigt sind die im Landkreis gemeldeten Angehörigen der US-amerikanischen Streitkräfte.