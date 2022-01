Die komplette gemeinsame Orientierungsstufe des Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasiums und der Realschule plus ist derzeit im Fernunterricht. Wie Marco Schneider, Schulleiter des Siebenpfeiffer-Gymnasiums, auf Anfrage berichtet, habe es in den fünften und sechsten Klassen mehr als 20 positive Corona-Tests gegeben. „In den höheren Klassen hatten wir zwar auch den ein oder anderen positiven Test, in der Orientierungsstufe ist das Infektionsgeschehen derzeit aber wesentlich höher – auch weil sich die Kinder in diesem Alter noch nicht alle impfen lassen konnten“, ergänzt Schneider. Schon in der vergangenen Woche seien zwei komplette Klassen in Quarantäne gewesen. Durch die derzeit geltende Zwei-Meter-Quarantäne-Regel, die besagt, dass alle Schüler, die sich „über einen relevanten Zeitraum im Zwei-Meter-Umkreis eines positiv getesteten Mitschülers befanden“, in Quarantäne müssen, sei man aufgrund der sehr zeitintensiven Nachverfolgung an die personellen Grenzen gestoßen. Daraufhin habe das Gesundheitsamt empfohlen, den Unterricht für alle 350 Schüler der Orientierungsstufe bis Ende der kommenden Woche via Fernunterricht durchzuführen. Dies geschehe über die Lernplattform der Schule, auf der die Schüler die Unterrichtsinhalte abrufen und selbstständig abarbeiten können. „Teilweise findet der Unterricht aber auch per Videokonferenz statt“, fügt Schneider hinzu. Über die Lernplattform und den schuleigenen Messenger-Dienst könnten die Schüler bei Problemen mit dem Lernstoff auch bei den Lehrern nachfragen. Eine Notbetreuung sei ebenfalls gewährleistet, die Eltern seien dementsprechend informiert worden.