Wegen Corona seit Mittwoch geschlossen ist der Kuseler Friseursalon Voborsky. Laut Markus Voborsky ist eine Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet worden. Sofort habe man Kontakt zum Gesundheitsamt gesucht. Alle Mitarbeiter, die Kontakt zu ihr gehabt hätten sowie die Kunden würden nun ebenfalls getestet und seien für 14 Tage in Quarantäne.

Der Betrieb am Kuseler Hofacker solle am Dienstag wieder starten – mit jenen Leuten, die in Urlaub waren und keinen Kontakt zu der Infizierten hatten. Nun gelte es, die Testergebnisse abzuwarten. Regelmäßig werde Fieber gemessen und er und seine Frau Bärbel stünden in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt.