In der Kindertagesstätte in Breitenbach gibt es einen Corona-Fall. Das hat Ortsbürgermeister Johannes Roth bestätigt. Da der Kontakt zu den Kindern und Mitarbeitern gering war, habe das Gesundheitsamt keine Schließung oder Quarantäne für Kinder und Personal angeordnet. Seit dieser Woche hat die Kita eine neue Leiterin: Die langjährige Mitarbeiterin Andrea Köhler hat sich in dem Bewerbungsverfahren durchgesetzt.