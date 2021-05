Fünf Corona-Neuinfektion innerhalb eines Tages meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel auf 2153. Es wurden vier Fälle im Oberes Glantal und ein Fall in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan gemeldet. Als genesen gelten 1941 Personen. 65 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) liegt der Inzidenzwert – die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der zurückliegenden sieben Tage pro 100.000 Einwohner – im Landkreis Kusel bei 49,8, unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten US-Amerikaner bei 47,2. Der für das Inkrafttreten der Bundesnotbremse maßgebliche Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts, der dem des LUA zeitlich hinterherhinkt, liegt bei 66,9. Aktuell sind 147 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt. 62 im Oberen Glantal, 51 in der VG Kusel-Altenglan und 34 in der VG Lauterecken-Wolfstein.