Fünf weitere Corona-Infektionen meldet die Kreisverwaltung am Montag. Damit steigt die Anzahl derer auf 1802, die im Kreis seit Beginn der Pandemie positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet wurden. Aktuell sind 116 aktive Infektionsfälle im Kreis registriert, die sich wie folgt verteilen: 49 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 20 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 47 im Oberen Glantal. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreis bei 61,2. Werden die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte eingerechnet, so liegt die Sieben-Tage-Rate bei 58. Dem rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamt zufolge wurde in 15 Prozent (14 von 96 Infektionen) der in den vergangenen zwei Wochen im Kreis bestätigten Corona-Fälle die britische Mutante nachgewiesen.

