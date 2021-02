Trotz fünf neu nachgewiesener Covid-19-Infektionen sinkt der Inzidenzwert weiter auf 19,9. Würden die im Landkreis gemeldeten US-Streitkräfte berücksichtigt, läge die Sieben-Tage-Rate bei 18,9. Der Inzidenzwert ergibt sich aus den Fällen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner gerechnet. Von den neu Infizierten stammen je zwei aus dem Oberen Glantal und der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie eine Person aus der VG Kusel-Altenglan. Insgesamt wurden 1572 Corona-Fälle im Kreis nachgewiesen. 1448 Personen gelten als genesen, vier mehr als am Vortag. 58 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. 66 aktive Infektionsfälle im Landkreis sind bekannt: 27 in der VG Oberes Glantal, 27 in der VG Kusel-Altenglan und zwölf in der VG Lauterecken-Wolfstein.