Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch elf Corona-Neuinfektionen gemeldet. Der Inzidenzwert liegt bei 58,4 und damit am dritten Tag in Folge über 50. Damit muss der Kreis am Donnerstag eine Allgemeinverfügung mit weiteren Einschränkungen erlassen.

Auch wenn die Angehörigen der US-Armee bei der Bevölkerungszahl mitgezählt werden, liegt die Inzidenz, die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage, bei 55,3. Die Allgemeinverfügung ist gültig ab dem Tag der Veröffentlichung. Ob dazu die Bekanntgabe auf der Internetseite der Kreisverwaltung ausreicht oder erst die amtliche Veröffentlichung in der RHEINPFALZ am Samstag oder Dienstag abgewartet werden muss, wird von der Kreisverwaltung noch geprüft. Laut der Coronabekämpfungsverordnung des Landes dürfen dann die meisten Geschäfte nur noch Kunden mit Termin einlassen und der Mannschaftssport ist wieder untersagt. Die Regeln dürfen erst wieder aufgehoben werden, wenn der Inzidenzwert an sieben Tagen in Folge wieder unter 50 liegt.

„Nicht die Zeit für Partys“

Landrat Otto Rubly appellierte am Mittwoch an die Bevölkerung, sich umsichtig zu verhalten. „Nur mit absoluter Vorsicht, Zurückhaltung und persönlicher Beschränkung können wir verhindern, dass das Infektionsgeschehen weiter um sich greift“, sagte Rubly. Es sei die Solidarität aller gefordert. „Wir haben es in der Hand, den weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu stoppen“, erklärte der Landrat. Es sei nicht die Zeit für sorgloses Freizeitverhalten, Familienfeste und Partys.

Schnelltests auch an den Feiertagen

Rubly fordert die Bevölkerung auf, das Angebot der Schnelltestzentren auch über die Osterfeiertage zu nutzen. Das Testzentrum Kusel ist täglich von 10 bis 14 Uhr geöffnet, Schönenberg-Kübelberg am Karfreitag von 17 bis 19 Uhr und am Karsamstag von 9 bis 12 Uhr. Tests sind jeweils ohne Voranmeldung möglich. Bei der privaten Teststelle Quirnbach inTakt (Samstag ab 11 Uhr) ist eine Voranmeldung unter 06383 7221 oder 0151 24018404 erforderlich.

Der Kindergarten in Breitenbach ist ab Donnerstag wieder geöffnet. Der Verdachtsfall bei einem Kind hat sich nicht bestätigt.