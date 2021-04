Der Kreisverwaltung wurden am Montag elf Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Kusel auf 1933. Der Inzidenzwert für den Landkreis bleibt laut Robert-Koch-Institut (RKI) im Vergleich zum Sonntag aber unverändert bei 105,4. Laut Kreisverwaltung ist seit Inkrafttreten der „Bundesnotbremse“ das RKI für die Berechnung der Inzidenz heranzuziehen – bislang war das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz für die Veröffentlichung der Zahlen in den Landkreisen maßgebend. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, resultieren die Unterschiede bei den Zahlen des LUA und denen des RKI aus unterschiedlichen Meldezeitpunkten, nicht etwa aus unterschiedlichen Fallzahlen. Das RKI errechne den Inzidenzwert aus den Meldungen, die ihm bis 0 Uhr vorliegen. Den Wert für Montag habe das Institut dementsprechend mit den Daten errechnet, die ihm bis 0 Uhr in der Nacht zum Montag gemeldet wurden. Damit sei der Montag für den Kreis Kusel der erste Tag, an dem der Schwellenwert von 100 überschritten wurde. Angehörige der amerikanischen Streitkräfte zählen bei den Infektionen mit, nicht aber bei der Bevölkerungsgröße. Ihre komplette Berücksichtigung muss zwischen den Landkreisen, dem Land und dem Bund noch geklärt werden.