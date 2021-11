Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat am Wochenende insgesamt elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – neun am Samstag und zwei weitere am Sonntag. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind aktuell 185 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt auf 151,4. Die im Kreis gemeldeten US-Militärangehörigen sind mit eingerechnet. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt das Land mit 3,1 an. Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen beträgt laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium 5,80 Prozent. Derzeit befindet sich laut Divi-Intensivregister ein Corona-Patient auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalzklinikums, der aber nicht beatmet wird.