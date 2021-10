Am Dienstag ist eine Corona-Neuinfektion für den Kreis Kusel gemeldet worden. Der neue Infektionsfall ist nach Angaben der Kreisverwaltung in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein registriert worden. Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis steigt damit auf 2466 – 2340 Personen gelten als genesen. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, gibt es außerdem einen weiteren Todesfall zu beklagen. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion im Landkreis Kusel auf 71. Aktuell sind nach Angaben der Kreisverwaltung 55 aktive Infektionsfälle im Kreis bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, berechnet mit im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte, liegt bei 16,2. Mit der Hospitalisierungsinzidenz für die Westpfalz von 0,0 und dem Anteil der Covid-19-Patienten an der Intensivbettenkapazität des Landes von 3,54 Prozent liegt der Landkreis weiter in der automatisch geltenden Warnstufe 1.