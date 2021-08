Im Landkreis Kusel ist am Montag eine Corona-Neuinfektion hinzugekommen. Das hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung mitgeteilt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt unter Berücksichtigung der hier lebenden US-Militärangehörigen wie am Vortag bei 4,0. Im Kreis sind derzeit zehn aktive Fälle bekannt: einer im Oberen Glantal, zwei in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und sieben in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan.