Nach einem Tag ist die Inzidenz von null wieder Geschichte. Die Kreisverwaltung meldete am Mittwochnachmittag eine Corona-Neuinfektion im Vergleich zum Vortag. Damit steigt die Anzahl derer auf 2226, die im Kreis seit Beginn der Pandemie positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden sind. Davon gelten 2145 Personen als genesen, 68 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aktuell sind 13 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt – fünf im Oberen Glantal, fünf in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und drei in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert liegt unter Berücksichtigung der im Kreis gemeldeten US-Streitkräfte bei 1,3 (ohne Streitkräfte 1,4).

Wie aus dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervorgeht, wird derzeit ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums behandelt und invasiv beatmet (Stand Mittwochnachmittag).