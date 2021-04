Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus – der 63. Todesfall im Kreis seit Beginn der Pandemie. Zudem wurden 14 Neuinfektionen registriert. Damit steigt die Anzahl derer, die im Kreis bislang positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden, auf 1868. Davon gelten 1678 Menschen als genesen. Aktuell sind im Kreis 127 aktive Infektionsfälle bekannt, die sich wie folgt verteilen: 49 im Oberen Glantal, 40 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und 38 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt auf 65,5. Werden die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so liegt die Sieben-Tage-Rate bei 62,1. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums werden aktuell zwei Covid-19-Patienten behandelt, einer davon wird invasiv beatmet. Das geht aus dem sogenannten Divi-Register hervor. Insgesamt sind 15 der 16 Intensivbetten belegt.