Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion meldet die Kreisverwaltung Kusel. Somit sind im Landkreis insgesamt 56 Menschen mit Corona gestorben.

Sechs Neuinfektionen wurden am Montagnachmittag außerdem verzeichnet: eine im Oberen Glantal, zwei in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, drei in der VG Lauterecken-Wolfstein. Insgesamt 1516 Corona-Fälle gab es damit bisher im Kreis. Davon gelten 1365 als Genesen. 95 aktive Infektionsfälle meldet die Verwaltung.

Der Inzidenzwert beträgt 42,7. Würden Angehörige der US-Streitkräfte mitgerechnet, läge die Sieben-Tage-Rate bei 40,5.