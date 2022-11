Am Freitagnachmittag vermeldet der Landkreis Kusel einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Damit gab es 124 Sterbefälle mit Corona im Kreis seit Beginn der Pandemie. 34 Neuinfektionen wurden registriert: zehn Fälle in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, acht in der VG Lauterecken-Wolfstein und 16 in der VG Oberes Glantal. 1460 aktuelle Infektionsfälle sind gelistet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis (inklusive hier gemeldeter Angehöriger der US-Streitkräfte) beträgt 194,0. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz, die Anzahl der ins Krankenhaus eingewiesenen Corona-Patienten in der vergangenen Woche berechnet auf 100.000 Einwohner, liegt bei 6,3.