Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Mittwoch einen weiteren Todesfall, der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 115 Menschen an oder mit Corona gestorben. Weiterhin wurden 86 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Im Kreis sind derzeit 1998 aktive Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Rate, diese ergibt sich aus den in dieser Zeit gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 791,9. Die hier gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet.