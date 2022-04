Die Kreisverwaltung Kusel vermeldet am Dienstagnachmittag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 103 Menschen aus dem Kreis mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

123 Neuinfektionen gibt es im Landkreis: 48 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 41 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 34 in der VG Oberes Glantal. 2538 aktive Infektionsfälle sind für den Kreis gelistet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner, sinkt unter 1000: auf 921,8 – im Kreis lebende Angehörige der US-Streitkräfte einbezogen.