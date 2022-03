Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Dienstag einen weiteren Todesfall, der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis 95 Menschen an oder mit Corona gestorben. Zudem wurden im Kreis 285 Corona-Neuinfektionen durch einen PCR-Test bestätigt. Im Landkreis sind aktuell 5188 aktive Corona-Fälle bekannt. Seit Tagen meldet das Gesundheitsamt Höchstwerte. Es seien aktuell mehrere Schulen, Kitas und auch Seniorenheime betroffen, heißt es bei der Kreisverwaltung. „Zum Glück in den meisten Fällen mit einem milden Verlauf. Das ist ein Verdienst der Impfungen“, sagt dazu Sprecherin Karla Hagner. Die Sieben-Tage-Rate, diese ergibt sich aus der in dieser Zeit gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 3044,2. Die rund 4000 hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt mit 8,2 an. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Dienstagnachmittag, ein Corona-Patient behandelt. Das geht aus den mehrfach täglich aktualisierten Zahlen des Intensivregisters hervor.