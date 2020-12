Die Kreisverwaltung hat am Freitag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Damit steigt die Zahl der Personen, die in Folge einer Covid-Erkrankung gestorben sind, auf 41.

Außerdem sind im Landkreis 81 Neuinfektionen gemeldet worden. Davon neun Fälle im Oberen Glantal, vier Fälle in Lauterecken-Wolfstein und 68 in Kusel-Altenglan. Allein 63 davon entstammen dem Corona-Ausbruch in der AfA Kusel. Somit gibt es 1118 bestätigte Fälle von Corona im Landkreis.

Wegen der insgesamt 82 bestätigten Infektionen in der AfA ist der aktuelle Inzidenzwert, also die Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner, für den Landkreis auf 226,4 gestiegen. Am Vortag lag er noch bei 139,6. Unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten U.S. Streitkräfte beträgt er 214,2.

Aktuell sind 324 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt, davon werden nach Angaben des Westpfalz-Klinikums jeweils zwei Patienten auf der Intensiv- und der Isolationsstation behandelt. Keiner müsse beatmet werden. Als Genesen gelten 753 Personen.