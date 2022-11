Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Freitag einen weiteren Todesfall, der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 131 Menschen an oder mit Corona gestorben. Zudem wurden 34 Neuinfektionen gemeldet – 13 in der VG Altenglan-Kusel, fünf in der VG Lauterecken-Wolfstein und 16 im Oberen Glantal. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt am Freitag auf 194. Die hier gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet.