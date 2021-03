Während die Infektionszahlen und Inzidenzwerte sinken, ist eine weitere Person aus dem Kreis ist im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Das meldet die Kreisverwaltung Kusel am Dienstagnachmittag. Die Anzahl der verstorbenen Personen steigt damit auf 59.

Wie am Montag wurde keine Neuinfektion registriert sowie eine Person aus der Quarantäne entlassen. Die Anzahl der Corona-Fälle im Landkreis bleibt bei 1592. Als genesen gelten 1499 Personen. 34 aktive Infektionsfälle sind bekannt: elf im Oberen Glantal, 13 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und zehn in der VG Lauterecken-Wolfstein.

Der Inzidenzwert, die bestätigten Fälle der vergangenen sieben Tage berechnet auf 100.000 Einwohner, beträgt nun 15,7. Würden die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte berücksichtigt, läge er bei 14,8.