Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung und acht Neuinfektionen im Kreis Kusel meldet die Kreisverwaltung am Mittwoch. 58 Todesfälle gibt es bislang, 1555 Corona-Fälle sind registriert. 1412 Personen gelten als genesen. Aktuell gibt es 85 aktive Infektionsfälle, davon 31 in der VG Kusel-Altenglan, 17 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 37 in der VG Oberes Glantal. Die neuen Fälle verteilen sich auf die VG Oberes Glantal (6) sowie die Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein (je ein Fall). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner, beträgt im Landkreis 41,3 – unter Berücksichtigung der hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte liegt der Wert bei 39,1.