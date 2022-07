Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldet am Dienstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Derzeit gibt es 147 Neuinfektionen: 55 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 28 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 64 in der VG Oberes Glantal. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter Einberechnung der im Landkreis lebenden US-Streitkräfte bei 797,3.