Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Mittwoch drei weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 136 Menschen an oder mit Corona gestorben. Darüber hinaus hat die Behörde 28 Neuinfektionen registriert – 12 in der VG Altenglan-Kusel, 12 in der VG Lauterecken-Wolfstein und vier im Oberen Glantal. Derzeit sind im Kreis 526 aktive Corona-Fälle bekannt. Der Inzidenzwert liegt bei 187,2. Die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet.