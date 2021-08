Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldet am Freitag drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt auf 52,6 – unter Einberechnung der hier lebenden US-Militärangehörigen. Besonders betroffen sind im Kreis derzeit offenbar Kinder und Jugendliche unter 20 Jahre. Wie aus Zahlen des Landesuntersuchungsamtes in Mainz hervorgeht, liegt die Sieben-Tage-Rate bei dieser Altersgruppe im Kreis bei 172,5, die der 20- bis 59-Jährigen bei 45,7 und die der Über-60-Jährigen bei 8,7. Im Kreis sind derzeit 63 aktive Corona-Fälle bekannt – 28 im Oberen Glantal, 19 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sowie 16 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.