Die Kreisverwaltung hat am Mittwochnachmittag drei weitere Corona-Fälle im Kreis Kusel gemeldet. Demnach wurden zwei Neuinfektionen in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und eine weitere in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan bestätigt. Damit steigt die Zahl der Coronainfektionen im Kreis Kusel auf insgesamt 119. In den vergangenen 14 Tagen wurden nach Angaben der Kreisverwaltung sechs Neuinfektionen gezählt. 101 Menschen konnten bereits aus der Quarantäne entlassen werden, bislang gab es einen Todesfall in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zu verzeichnen.