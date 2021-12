Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 52 Corona-Neuinfektionen: elf aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, zwölf aus Lauterecken-Wolfstein und 29 aus dem Oberen Glantal. In Lauterecken-Wolfstein gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen, den 75. Landkreis-Bewohner, der durch oder mit dem Virus verstorben ist. Aktuell gibt es 494 Infizierte. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, liegt bei 281,5. Die 4000 US-Militärangehörigen, die im Landkreis wohnen, sind berücksichtigt. Am Mittwoch hatten wir aus Versehen den Inzidenzwert ohne die US-Amerikaner veröffentlicht.