Die Musikschulen im Landkreis Kusel sind geschlossen, doch die Verträge garantieren den Unterricht. Aber wie soll das in Corona-Zeiten gehen? Und: Müssen die Schüler weiter die Monatsgebühr zahlen?

Für die Musikschulleitungen stellt sich einerseits das Problem, dass sie sich und ihre Lehrer nicht in die Existenzgefährdung schlittern lassen wollen. Andererseits wissen sie nicht, auf welcher Grundlage sie Mitgliedsbeiträge für ihre Arbeit kassieren können und dürfen, weil kein Präsenzunterricht stattfinden kann. So sind die Beiträge derzeit meist erst einmal ausgesetzt.

Unterschiedliche Modelle

Die Musikschule plus in Kusel arbeitet mit Honorarkräften, die Altenkirchener Musikschule Fröhlich ist Teil eines Franchise-Unternehmens, die Lehrer der Musikschule Kuseler Musikantenland sind über einen Hausvertrag beim Trägerverein der Schule angestellt, die Schulleitung beim Landkreis.

Für die Lehrer und Inhaber bedeutet das, dass ihnen entweder alle Einnahmen innerhalb weniger Tage weggebrochen sind oder sie einen Teil des Einkommens über Kurzarbeitergeld erhalten können. Insbesondere den Ensembleunterricht hatten die Schulen dabei oft schon vor den behördlichen Anordnungen eingestellt. „Wir haben da in einer Woche ja locker 500 direkte Kontakte“, berichtet etwa Michael Wagner, Franchise-Nehmer der Musikschule Fröhlich. „Das wäre unverantwortlich gewesen.“

Hoffen auf baldige Lockerung

Wie lange die Maßnahmen dauern, sei die alles entscheidende Frage, heißt es unisono. „Wenn wir im Mai wieder normal öffnen könnten, würden wir das auch sofort tun. Nur wissen wir das leider nicht“, klagt Thomas Germain, Leiter der Musikschule Kuseler Musikantenland. „Weil die jetzige Situation voraussichtlich länger dauern wird, müssen wir klare Verhältnisse schaffen. Darum schreiben wir in dieser Woche Schüler und Eltern über den Postweg an und arbeiten nach Rücksprache einen neuen Vertrag aus.“

Klaus-Peter Bösshar von der Musikschule plus, Kusel, bewertet die Situation als „existenzbedrohend“. „Wenn wir die Mai-Gebühren abbuchen würden, kämen sehr viele Rückerstattungsanträge auf uns zu. Darum ziehen wir nur die Gebühren von Schülern ein, die unser Onlineangebot nutzen und von denen wir eine Zustimmung haben.“ Die Reaktionen der Eltern seien derzeit noch sehr ermutigend. So hätten beispielsweise Eltern spontan angerufen, die weiter zahlen wollten, damit es die Schule auch nach der Krise noch gebe. Doch: Immer mehr Eltern seien selbst von Verdienstausfällen betroffen.

Die drei erwähnten Schulen sind auf Internet-Angebote ausgewichen. Sie stellen Blattspielaufgaben ins Netz, zeigen Tänze, haben Kanäle eröffnet, in denen Eins-zu-Eins-Unterricht möglich ist. Alle sagen aber auch, dass das Internet kein vollwertiger Ersatz sei. Thomas Germain, Leiter der Musikschule Kuseler Musikantenland: „Die Verbindung zwischen Musiklehrer und Schüler ist eine sehr persönliche Sache. Musik geht durch den Körper, durch Gefühle.“

Grenzen des Digitalunterrichts

Auch die vorhandene Technik setze Grenzen. Der Klang eines Cellos oder einer Querflöte beispielsweise werde nicht in vollem Umfang übertragen, sondern komprimiert – das mache es schwierig zu beurteilen, ob der Ton sauber getroffen wurde, sagt Germain. Weder die Basis bei Anfängern noch die Feinheiten bei den Schülern, die sich auf Wettbewerbe vorbereiteten, könnten digital sauber erarbeitet werden. Germain spricht von einer „digitalen Notversorgung“.

Sarah Bösshar, Geschäftsführerin der Musikschule plus, sagt: „Ein wirklicher Unterrichtsersatz ist das nicht.“ Es gehe auch darum, die Schüler in der Isolation nicht alleine zu lassen.

Zu langsames Internet

Besonders widrig ist die Situation in Altenkirchen: Das Ehepaar Wagner dreht zwar mit großem Aufwand Videos – doch verteilt werden können die von Altenkirchen aus nicht. Das Internet ist nicht leistungsstark genug, die Tochter hilft von Schönenberg-Kübelberg aus.

Dieses Problem spricht auch Thomas Germain an: Längst nicht alle Schüler könnten digitalen Unterricht in der Wohnung verfolgen, längst nicht alle Lehrer ihn in Heimarbeit anbieten.

Dennoch sehen die Musikschulen auch eine Chance in der Krise. Derzeit könnten digitale Formen erprobt und standardisiert werden, was bisher brach gelegen habe. So könne man nach Corona zu einem „Plus unterm Strich“ kommen, meint Germain, indem man den Präsenzunterricht durch digitale Methoden ergänzt.