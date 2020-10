Der Kultur- und Heimatverein Sand (KuH) hat seine anstehenden Veranstaltungen im Bürgerhaus Sand aufgrund des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens vorsorglich abgesagt. Das betrifft nach Angaben des Vereins die Veranstaltung „Schutz gegen Einbruch“, in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Westpfalz, geplant für Donnerstag, 5. November, und die Veranstaltung „Sicher im Netz“, in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale, die am Donnerstag, 12. November, stattfinden sollte. Wie der Verein weiter mitteilt, wurde auch die in Kooperation mit dem Programm „Demokratie leben“ geplante Veranstaltung im November zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit verlegt. Ersatztermine seien für das kommenden Jahr geplant, sobald es das Infektionsgeschehen wieder zulasse.