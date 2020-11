Die Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag am Sonntag sind wegen Corona fast alle abgesagt. Teilweise gibt es nichtöffentliche Kranzniederlegungen, wie durch Stadtbürgermeister Jochen Hartloff am Samstag um 11 Uhr auf dem Kuseler Hauptfriedhof. Am Sonntag, 11.15 Uhr, legt Ortsbürgermeister Helge Schwab in Hüffler mit Vertretern der Bundeswehr einen Kranz nieder „unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.