In der vergangenen Woche wurden in den Schnelltestzentren im Landkreis 1352 Abstriche genommen. Das hat die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mitgeteilt. Sie verteilen sich wie folgt: Altenglan 139, Brücken 101, Kusel 310, Lauterecken 64, Nußbach 29, Offenbach-Hundheim 93, Ohmbach 33, Schönenberg-Kübelberg 190, St. Julian 140, Waldmohr 143 und Wolfstein 110. Seit Anfang März wurden laut Statistik 23.845 Schnelltests in den Testzentren des Kreises durchgeführt, wobei es kein positives Ergebnis gab. In der Fieberambulanz in Kusel wurden in der vergangenen Woche elf PCR-Tests genommen.