Für private Feiern werden auch weiterhin viele Dorfgemeinschaftshäuser im Kreis geschlossen bleiben, so auch die Bürgerhäuser in Quirnbach und Dittweiler. Gleichwohl lässt die mittlerweile 11. Corona-Verordnung des Landes Familienfeiern mit bis zu 75 Personen zu. Jedoch mit strengen Regeln.

Fast schon selbstverständlich erscheint da die Pflicht zur Kontakterfassung. Ebenfalls machbar: jeder Person unter Einhaltung der Abstandsregeln einen festen Platz zuzuweisen. Schwieriger wird’s beispielsweise, wenn getanzt wird: Dann gilt die Regel, eine Person pro fünf Quadratmeter. Dittweilers Ortsbürgermeister Winfried Cloß rechnete nach: „Für unser Haus mit seinem 240 Quadratmeter großen Saal wären das maximal 45 Personen.“

In beiden Ortsgemeinderäten gab es ähnliche Diskussionen. Einig waren sich die Räte, dass diese Vorschriften gerade bei steigenden Infektionszahlen vernünftig und nachvollziehbar seien. Auch wenn die Mieter für die Einhaltung der Hygienevorschriften verantwortlich seien, bleibe die Gemeinde in der öffentlichen Wahrnehmung der Schuldige, so der Tenor in den Gemeinderäten. Dennoch wollen beide Räte die Entwicklung beobachten, um dann zeitnahe ihre Entscheidungen neu zu beraten.

Offen für Vereine

Vereine können unter Einhaltung der Hygienevorschriften weiterhin die Bürgerhäuser nutzen. So hat der Rat in Dittweiler der Pfarrkapelle Kübelberg den großen Saal des Bürgerhauses als Proberaum zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt für den Gesangverein Dittweiler. Beide Vereine verpflichteten sich, ein Hygienekonzept vorzulegen.