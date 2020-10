Nachdem von Montag auf Dienstag 18 Neuinfektionen erfasst wurden, ist die Corona-Ampel auch im Saarpfalz-Kreis auf rot gesprungen. Seit 14. Oktober stieg die Zahl der Infizierten nach Angaben der Verwaltung um 77, der Inzidenzwert kletterte auf 54,3. In Homburg gab es im Vergleich zum Montag einen neuen Fall, in Bexbach drei Fälle.

Aktuell werden im Saarpfalz-Kreis 94 Personen als akut krank geführt, 508 Menschen gelten seit Beginn der Pandemie als genesen, 20 verstarben im Zusammenhang mit Covid-19.

Strengere Regeln

Der Saarpfalz-Kreis war der letzte saarländische Landkreis, in dem der Inzidenzwert noch unter 50 lag. Er hatte aber bereits am Sonntag wegen der steigenden Infektionszahlen verschärfte Verhaltensregeln in Kraft gesetzt. Diese sehen unter anderem eine Sperrstunde ab 23 Uhr vor. Feiern sind auf zehn Gäste beschränkt.