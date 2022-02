Erneut ist die Inzidenz im Landkreis Kusel angestiegen. 97 neue Fälle, die der Kreisverwaltung am Mittwoch gemeldet wurden, ergeben einen Wert von 674,1 pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage. Am Dienstag lag die Ansteckungsrate noch bei 615,9. Berücksichtigt sind dabei die im Kreisgebiet gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte.

Wie die Kreisverwaltung Kusel weiter mitteilt, wurden in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 34 weitere Fälle gemeldet. 15 Neuinfektionen gab es in der VG Lauterecken-Wolfstein, deren 48 in der VG Oberes Glantal. Die Anzahl der bislang landkreisweit bestätigten Corona-Fälle beträgt 6445. Aktuelle Infektionsfälle gibt es 1347. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt landesweit bei 5,46.