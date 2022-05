Nach einem leichten Anstieg übers Wochenende ist die sogenannte Inzidenz wieder merklich gesunken. Am Montag lag der Wert, der die Anzahl von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern im Zeitraum von sieben Tagen beschreibt, noch bei 683,6. Bis Dienstagabend sank die Inzidenz nun auf 668,7, wobei in der Berechnung des Wertes die im Landkreis Kusel beheimateten US-Amerikaner berücksichtigt sind.

97 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind dem Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung Kusel am Dienstag bekannt geworden. 30 neue Fälle sind im Bereich der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan registriert worden, deren 23 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und 44 in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Bestätigte Corona-Fälle gibt es im Landkreis Kusel bislang 18.323. Aktuell gelten noch 2052 Menschen als infiziert.