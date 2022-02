Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Donnerstag 93 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 27 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, 20 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sowie 46 im Oberen Glantal. Im Kreis sind aktuell 1676 aktive Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, sinkt auf 557,7 (Vortag: 648,4). Die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt in Mainz mit 5,78 an. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird den Zahlen des Divi-Intensivregisters zufolge aktuell ein Corona-Patient behandelt.