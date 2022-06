Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Mittwoch 92 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Diese verteilen sich wie folgt: 26 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 21 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 45 im Oberen Glantal. Derzeit sind im Kreis 981 aktive Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 492,7. Die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet.