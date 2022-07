Kreisweit sind am Dienstag 88 Neuinfektionen mit dem Coronnavirus bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden dem Gesundheitsamt 32 Infektionsfälle in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gemeldet. 21 weitere Fälle von Virusinfektionen sind in der VG Lauterecken-Wolfstein bekannt geworden, 35 in der VG Oberes Glantal.

Die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionsfälle im Landkreis Kusel steigt damit auf 20.691 seit Beginn der Registrierung. Mit oder an den Folgen des Virus sind 100 Menschen verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt, unter Berücksichtigung der im Landkreis Kusel gemeldeten US-Streitkräfte, bei 519,8.